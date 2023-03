Uczniowie z Ostrowa reprezentowali powiat łaski na wojewódzkim finale policyjnego turnieju FOTO

W turnieju brały udział 24 drużyny. Każda to dwie dziewczyny i dwóch chłopców. Finał wojewódzki poprzedziły eliminacje powiatowe. Powiat łaski reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie. - Nasi reprezentanci dzielni rywalizowali w poszczególnych etapach. W finale uczniowie oprócz testu sprawności fizycznej i testu wiedzy przystąpili także do rozmowy kwalifikacyjnej. Rywalizacja była zacięta, ale nikt nie zapominał o poszanowaniu zasady fair play. Wspaniały doping młodzieży z Ostrowa zagrzewał do walki nie tylko naszą reprezentację. Wszyscy z uśmiechem wracali do szkoły – relacjonuje asp. szt. Katarzyna Staśkowska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Celem turnieju – jak podkreśla policja - była popularyzacja zawodu policjanta i zachęcenie młodych osób do zainteresowania się zawodową przyszłością w mundurze. Konkurencje były zbliżone do etapów jakie musi przejść każdy kandydat do służby w Policji. Zawodom, które przebiegły w duchu fair-play towarzyszyła fantastyczna zabawa i super doping.