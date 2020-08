Uczniowski Klub Sportowy Master znów może działać i to w nowej bazie sportowej

Dalej w liście Piotra Górskiego czytamy: – Przypomnijmy, że UKS Master to szkolna sekcja zapaśnicza, która kontynuuje bogate tradycje (48 lat!), zapasów w szkole przy ul. Jaracza 26.

Przez lata wychowankowie szkoły z dumą reprezentowali nasze miasto zdobywając medale na mistrzostwach świata i Europy w zapasach. Na czele z brązową medalistką mistrzostw świata seniorek, Roksaną Zasiną, która już wywalczyła awans do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2021. Wcześniej pierwsze kroki zapaśnicze w szkole stawiał inny olimpijczyk (5. miejsce na IO w Moskwie) Tomasz Busse.

Obecni zawodnicy klubu, również mają już na swoim koncie medale mistrzostw Europy, a są to dziewczyny: Katarzyna Smulczyk, Paulina Wesół, Magdalena Kaźmierczak, Oliwia Glegolska. Klub jest również liderem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w województwie łódzkim za 2019 rok, w zapasach w stylu wolnym oraz w sumo. W ramach rywalizacji i promocji zapaśnicy z Łodzi, startują z sukcesami w zawodach klubowych niemal w całej Europie.

Jak pisaliśmy rok temu, w następstwie reformy edukacji zostało zamknięte Gimnazjum nr 2, zajmujące budynek przy ul. Jaracza 26, a zawodnicy stracili miejsce do treningów, przyszłość sekcji wisiała na włosku.

Na szczęście pod opiekę zapaśników wzięła pani dyrektor Małgorzata Tomaszewska, ze Szkoły Podstawowej nr 111. Większość zawodników w tym Roksana Zasina, Magdalena Kaźmierczak, czy wcześniej Tomasz Busse, to absolwenci lub obecni uczniowie SP 111. Pani Dyrektor dostrzegła wychowawcze walory zapasów, które w formie zajęć pozalekcyjnych, niemal od 50 lat wyciągają dzieci z bram na matę! Zawodnicy dalej mogą bezpłatnie uczestniczyć w treningach sportowych, wyjeżdżać na zawody i obozy.

Dodatkowo dzięki władzom miasta, w ramach rewitalizacji szkoły przy ul. Jaracza 26, baza sportowa do zapasów, została odtworzona (sala, siłownia, odnowa biologiczna - sauna, hydromasaż) i wzbogacona o nowoczesny sprzęt, w tym siłownię plenerową. Budynek przejęła szkoła nr 111, w której będą się uczyli uczniowie klas VI-VIII.

Tradycja i nowoczesność wsparta przez doświadczoną kadrę trenerską, z pewnością przełoży się na kolejne sukcesy sportowe młodych zapaśników z Łodzi – kończy Piotr Górski.