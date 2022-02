Udany debiut w ŁKS. Zwycięstwo, choć na początku było nerwowo

Już sześć punktów więcej od Grot Budowlanych mają siatkarki ŁKSCommercecon. Podopieczne trenera Michała Cichego grały w Świeciu z najsłabszym zespołem TauronLigi. Wiewióry chyba zlekceważyły rywalki, bo przegrywały w pierwszym secie 13:15. Choć dogoniły rywalki (19:19), to zagrały finisz jak juniorki. Łodzianki przegrały końcówkę 2:6 i seta do 21. W pierwszym secie zadebiutowała reprezentantka Włoch Valentina Diouf, weszła też Martyna Grajber, ale nic nie pomogły.

Lepiej było w następnych setach. W drugim secie dwa ostatnie punkty zdobyła Valentina Diouf. Później poszło już z górki. Trzeciego seta Wiewióry wygrały do 11. W czwartym przewaga łodzianek też nie podlegała dyskusji, wygrały do 16.

MVP meczu wybrana została debiutantka Valentina Diouf.

Tymczasem nowym szkoleniowcem #Volley Wrocław został były trener ŁKS Commercecon Michal Masek. ą

Joker Świecie – ŁKS Commercecon 1:3 (25:21, 22:25, 11:25, 16:25)

ŁKSCommercecon: Pietra Jukoski 1, Joanna Pacak 2, Roberta Ratzke 6, Veronica Jones-Perry 14, Klaudia Alagierska 11, Weronika Sobiczewska 1, Paulina Maj-Erwardt (l) oraz Valentina Diouf 19, Martyna Grajber 9, Kamila Witkowska 8, Angelika Gajer 1. Trener: Michał Cichy.

Inne mecze: Chemik Police – Radomka 3:1

Tabela Tauron Ligi

1.Developres Rzeszów 47 17-1 53-19

2. Chemik Police 44 14-4 48-17

3. Legionovia Legionowo 34 13-4 41-27

4.ŁKS Commercecon 34 11-6 39-26

5.Radomka Radom 29 9-9 37-32

6.Grot Budowlani Łódź 28 8-10 36-32

7.BKS Bielsko-Biała 25 9-8 33-35

8.MKS Kalisz 23 7-10 32-38

9.UNI Opole 21 7-11 31-42

10.#VolleyWrocław 12 4-13 20-44

11.Pałac Bydgoszcz 9 3-13 20-43

12.Joker Świecie 6 2-15 13-48

17.02:ŁKSCommercecon – UNIOpole (17.30)

20.02: Developres – Grot Budowlani (20.30)