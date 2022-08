Udany turniej Beach Side Rugby na plaży w Manufakturze. Zdjęcia

W wyjątkowy turnieju wzięli udział m. in. zawodnicy Husarii Kalisza, Rugby Częstochowa czy Rudy Śląskiej. Po raz pierwszy do Łodzi zawitała drużyna specjalizująca się w odmianie rugby plażowego, Banici Poznań. Gospodarze turnieju, Budowlani Rugby SA i drugi łódzki klub KSBudowlani, jak zawsze wystawili po dwie drużyny. W turnieju zmierzyło się 9 drużyn zawodowych. W drugiej części zagrały też drużyny amatorskie.

W turnieju głównym miejsca na podium zajęły drużyny: Banici Poznań, Master Pharm Rugby ŁódźI i KSBudowlani Łódź I. O miejsca 4-6 grały drużyny: Sroki Łódź oraz Master Pharm Rugby Łódź II. Piąte miejsce zajęła drużyna KS Rugby Ruda Śląska. Siódme miejsce zajęła drużyna Rugby Club Częstochowa, która wyprzedziła Husarię Kalisz i KS Budowlani Łódź II.

Partner techniczny turnieju, firma KEEZA, przygotowała okazjonalne proporczyki dla wszystkich ekip uczestniczących w turnieju.

Polski Związek Rugby ustalił terminarz ekstraligi sezonu 2022/23. Oto mecze I kolejki i pozostałe spotkania Master Pharm Rugby Łódź.

20/21.08.2022: Budowlani Lublin – Master Pharm Łódź, Orkan Sochaczew – Posnania, Ogniwo Sopot – Pogoń Siedlce, Skra Warszawa – Juvenia Kraków, Lechia Gdańsk – Arka Gdynia.

II kolejka 27/28.08.2022: Posnania Poznań – Master Pharm

III kolejka 10/11.09.2022: Master Pharm – Arka Gdynia

IV kolejka 17/18.09.2022: Juvenia Kraków – Master Pharm

V kolejka 01/02.10.2022. Master Pharm – Pogoń Siedlce

VI kolejka 08/09.10.2022: Orkan Sochaczew – Master Pharm

VII kolejka 22/23.10.2022: Master Pharm – Ogniwo Sopot

VIII kolejka 29/30.10.2022: Skra Warszawa – Master Pharm

IX kolejka 05/06.11.2022: Master Pharm – Lechia Gdańsk.

Trenerzy Grzegorz Kacała i Przemysław Pustkowski ogłosili powołania do kadry U-20 na zgrupowanie i mecz sparingowy z Arką Gdynia w miejscowości Zgorzałe. Wśród powołanych jest pięciu graczy KS Budowlani Commercecon: Makary Madej, Michał Dudek, Michał Łaszcz, Filip Kretschmer, Alan Owczarek. ą