Ujawnić zarobki piłkarzy, trenerów i działaczy ŁKS i Widzewa. Ostry głos z Gorzowa na temat ŁKS i Widzewa

Oto treść tego listu (pisownia oryginalna):

Szanowny Panie Redaktorze

Prawdziwy wstyd i skandal w grze, jaki prezentują piłkarze ŁKS i Widzewa. Piłkarze nie grają, nie chcą wygrywać, gdyby awansowali, to część musi odejść. Tak należy zrobić.

ŁKS zapłacił agentom 868.107,28 zł, a Widzew 512.340,58 zą (o czym pisał Dziennik Łódzki) - wyników brak. Kibice mają dość. Należy zrobić terapię wstrząsową w obu klubach (zarządzie i drużynie).

Wnioski

1. Ujawnić zarobki piłkarzy, trenerów, działaczy (kwoty od najniższych do najwyższych). Tego nie będą chcieli zrobić, ale teraz to ujawnia się zarobki posłom, senatorom, prezesom, itp. Można to zrobić

2. Płacić tylko za zdobyte punkty

3. Ustalić średnie zarobki dla piłkarzy np. 5 tys. zł miesięcznie

4. Tych co nie chcą grać, przenieść do rezerw. Tam tyle się nie płaci

5. Komu się nie podoba, niech odejdzie. Będzie to najlepsza terapia wstrząsowa

Jeżeli tego nie zrobią w klubach, to piłki w Łodzi długo nie będzie. Czas na zmiany.

Co mają powiedzieć piłkarze w Bełchatowie, kasy brak, a walczą. ŁKS i Widzew niech patrzą na Raków - Puchar Polski i gra o puchary.

Kończąc pozdrawiam bardzo serdecznie i czekam na artykuł w Dzienniku Łódzkim

Jerzy Ziółko, Gorzów Wielkopolski