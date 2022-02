Ukraińcy i Rosjanie są zainteresowani Sukcesją. Czy szósty przetarg będzie ostatni? Ile wynosi cena wywoławcza i kiedy odbędzie się przetarg

Za nieco ponad sześć tygodni odbędzie się szósty przetarg na sprzedaż łódzkiej Sukcesji. Cena wywoławcza wynosi 75 mln zł i jest o 51 mln zł niższa od tej z pierwszego przetargu. Do syndyk centrum zgłaszają się osoby, które są zainteresowane kupnem Sukcesji. W lipcu miną dwa lata odkąd Sukcesja została zamknięta. Działa tam tylko część rozrywkowa na czwartym piętrze, czyli kino, kręgielnia oraz klub fitness. Jest nadzieja, że wkrótce może się to zmienić, przed przetargiem numer sześć pojawiają się chętni do zakupu centrum.Czytaj dalej

Archiwum