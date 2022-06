Ukraińcy z Łodzi i regionu potrzebują pracy i mieszkań. Powoli będzie się kończyć wypłacanie 40 zł dla Polaków przyjmujących uchodźców

Mieszkańcy Łódzkiego, którzy w pierwszych dniach wojny przyjęli do domów uchodźców, za kilka dni stracą prawo do 40 zł dobowego dodatku za utrzymywanie pod swoim dachem Ukraińców. Świadczenie może być wypłacane przez maksymalnie 120 dni i nie będzie przedłużane. Brak wsparcia oznacza, że wielu uchodźców będzie musiało się usamodzielnić. Nie zawsze będzie to łatwe.

Ks. Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie, w którym funkcjonuje punkt recepcyjny ocenia, że likwidacja dodatku 40 zł to dla organizacji pomocowych duża niewiadoma.

- Nie wiemy, co będzie w lipcu i w sierpniu – przyznaje.

Na razie w Łodzi co najmniej do sierpnia działają punkty recepcyjne w Łódzkim Domu Kultury oraz w Centrum Służby Rodzinie. Uchodźcy mogą tam znaleźć tymczasowy dach nad głową, wyżywienie i opiekę.

W CSR przebywało w piątek 50 osób, do tego codziennie około 200 osób zgłasza się po ciepły posiłek.