Ukrainiec wpadł w furię i rzucił się z nożem na rodaków! Nożownik spod Rawy Mazowieckiej będzie miał proces w Łodzi

Na ławie oskarżonych zasiądzie 49-letni Igor T. z Wołynia. Prokuratura zarzuca mu, że rzucił się na Romana K., któremu zadał cztery ciosy nożem. Na tym się nie skończyło, bowiem kolejne ciosy nożem zadał Tarasowi Z., który pośpieszył Romanowi K. z pomocą. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi. Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie.

Atak nożem za uwagę o zgaszeniu papierosa

Według śledczych, do zdarzenia doszło 19 maja br. w domu w Boguszycach, w którym przybysze zza Bugu wynajmowali kwatery. Wśród nich był Roman K., który około godz. 14 udał się do kuchni, aby pozmywać naczynia. Wtedy pojawił się tam oskarżony z zapalonym papierosem. Roman K. polecił mu, aby zgasił papierosa i wyszedł z kuchni.

Igora T. tak to zirytowało, że złapał za pierwszy lepszy nóż i... skrzywił się na jego widok, gdyż uznał, że jest zbyt mały. Dlatego pochwycił większy nóż i bez namysłu zaskoczonemu rodakowi zadał ciosy w brzuch. Napadniętemu pośpieszył z pomocą Taras Z. Oskarżony ugodził go nożem w plecy, po czym szykował się do kolejnego ciosu, ale pokrzywdzony złapał ręką za ostrze. Wprawdzie się skaleczył, ale w ten sposób uniknął większych obrażeń.