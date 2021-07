UMŁ szuka prywatnego partnera do budowy nowego ratusza. Zapłaci... nieruchomościami, m.in. kamienicami przy Piotrkowskiej ZDJĘCIA

Plany opuszczenia kompleksu przy Piotrkowskiej 104 ogłoszono we wrześniu 2020 r. Pomysł niektórych szokował, bo podczas pandemii liczono głównie straty budżetu, a administracja miejska myślała o sobie. Prezydent Hanna Zdanowska (PO) jednak argumentowała pomysł głównie oszczędnościami, które przyniesie po posadowienie urzędu w jednym, centralnym punkcie miasta, w sytuacji gdy dziś wydziały Urzędu Miasta Łodzi rozrzucone są w 23 lokalizacjach w całym mieście. Rosną koszty przewożenia dokumentów, niektóre budynki nie są własnością miasta, a zatem trzeba płacić czynsz, innych nie da się wyremontować, by dostosować sieć teleinformatyczną itd. Ratusz ma stanąć w Nowym Centrum Łodzi przy Rynku Kobro w Nowym Centrum Łodzi, koło Dworca Łódź Fabryczna. Na zbudowaniu nowej siedziby wedle prezydent skorzystają głównie łodzianie, bo nie będą się tułać po całym mieście, miasto zaś nie zaciągnie na budowę kredytu, a poszuka inwestora do partnerstwa publiczno-prywatnego, w uproszczeniu znaczy, że budynek wybuduje deweloper za własne pieniądze, a miasto będzie płacić czynsz.