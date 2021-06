Uniwersytet Łódzki ma już portret poprzedniego rektora. Prof. Antoni Różalski spogląda ze ściany Sali Senatu UŁ

Autorką portretu prof. Antoniego Różalskiego jest Jolanta Grocholska-Janczara, która ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. To autorka ponad 30 portretów rektorów, w tym dziewięciu Uniwersytetu Łódzkiego (licząc z prof. Antonim Różalskim).

Portret rektora namalowany mimo epidemii koronawirusa

Przygotowując się do namalowania prof. Włodzimierza Nykiela Jolanta Grocholska-Janczara odwiedziła Łódź, a potem malowała na podstawie wykonanych mu zdjęć.

Tym razem do spotkania z prof. Antonim Różalskim nie doszło.

– Z uwagi na trwający okres pandemii – wyjaśnia Paweł Śpiechowicz, rzecznik UŁ.

Rzecznik precyzuje, że nowy portret powstał na podstawie fotografii wykonanych przez Centrum Promocji UŁ i przesłanych artystce oraz innych zdjęć prof. Antoniego Różalskiego, które dostępne są w internecie.

Uczelnia nie ujawnia, ile kosztuje namalowanie rektorskiego portretu.

19. portret w Sali Senatu UŁ. Od Viewegera i Kotarbińskiego do Różalskiego

Wizerunek prof. Antoniego Różalskiego to 19. portret wywieszony w Sali Senatu UŁ. Dołączył on do wcześniejszych 17 rektorów: od prof. Tadeusza Kotarbińskiego (1945 - 1949) do prof. Włodzimierza Nykiela.