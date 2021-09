UOKIK ostrzega przed ryzykownymi inwestycjami. Łodzianka straciła tak 100 tys. zł, a miała zarobić na bitcoinie. Oszukanych jest więcej

Pod hasłem "Policz i nie przelicz się" odbywa się nowa kampania prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powstała seria reklam i spotów, które ostrzegają przed realną stratą zainwestowanych środków oraz zwracają uwagę na ryzyko braku możliwości spłaty kredytu, gdy wzrosną stopy procentowe albo spadnie wartość nieruchomości, która zabezpiecza kredyt.

- Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza skłania konsumentów do zwiększonej aktywności inwestycyjnej - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKIK. - Niskie stopy procentowe zachęcają do zakupu nieruchomości na kredyt, a także do lokowania środków w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne czy inwestycje wysokiego ryzyka, np. kryptoaktywa. Tego typu decyzjom towarzyszą bardzo realne ryzyka, o których potrafimy zapominać, w szczególności gdy jesteśmy kuszeni rzekomo atrakcyjnymi ofertami.

Prezes zachęca do przeanalizowania zagrożenia, uwzględnienia zmiany warunków oraz sytuacji materialnej. Należy przeanalizować wszystkie koszty, uwzględnić wzrost stóp referencyjnych oraz różne scenariusze, które mogą doprowadzić do spadku wartości lokaty kapitału.