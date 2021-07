UOKiK wziął się za firmy parkingowe. Nałożył 150 tys. zł kary na firmę, która zarządza parkingami przy Biedronce i Aldi

150 tys. kary musi zapłacić firma TD System, która pobierała opłaty parkingowe przy niektórych sklepach Biedronka i Aldi. Tak zdecydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego docierały skargi od klientów tych sieci sklepów. Wszystko zaczęło się dwa lata temu, gdy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczęły docierać skargi od klientów sklepów Biedronka i Aldi, którzy byli karani nawet w sytuacji, gdy nie minął jeszcze czas na bezpłatne parkowanie. Zgodnie z regulaminem parkowanie było bezpłatne przez 60 lub 90 minut -pod warunkiem że klient pobrał bilet parkingowy i umieścił go za przednią szybą. Jeśli tego nie zrobił, zarządca parkingu naliczał opłatę w wysokości 90 zł albo 150 zł.Czytaj dalej

