Urlop w 2021 roku będzie dłuższy? Ile dni ma urlop wypoczynkowy? Komu przysługuje urlop wypoczynkowy? SPRAWDŹ 11.05.2021

Zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego miałaby zostać wprowadzona do Kodeksu pracy wraz z innymi zmianami, dotyczącymi m.in. pracy zdalnej. Nowy kodeks pracy to jedna z niezrealizowanych do tej pory zapowiedzi rządu PiS. Prace nad zmianami miały być sfinalizowane do końca 2020 roku, ale do tego nie doszło – oficjalnie z powodu pandemii. Jedną z kości niezgody był też zapewne wymiar urlopu wypoczynkowego.Czytaj na kolejnym slajdzie Wiele jednak wskazuje na to, że nowy Kodeks pracy wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Nie wiadomo tylko, czy zostanie w nim uwzględniony urlop w nowym wymiarze. Zamiana w Kodeksie pracy 26 dni na 31 dni byłaby dość radykalna, gdyż uwzględniając soboty i niedziele, przyniesie w praktyce półtora miesiąca urlopu, który można byłoby podzielić nawet na trzy dwutygodniowe okresy wypoczynkowe w ciągu roku.

fot. 123rf