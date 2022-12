Uroczysta wigilia piłkarskich mistrzyń Polski z TME SMS Łódź. Zdjęcia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia na uroczystej wigilii spotkali się wszyscy goście związani z drużyną mistrzyń Polski w piłce nożnej TMESMSŁódź. Gospodarzem uroczystości był prezes klubu Janusz Matusiak, który gościł dyrektorów szkoły: Małgorzatę Jałkiewicz-Hoffmann, Romana Stępnia, Mirosława Dawidowskiego. Władze miasta reprezentował dyrektor wydziału sportu Urzędu Miasta Łodzi Marek Kondraciuk. Byli przedstawiciele sponsorów: Andrzej Kuczyński – członek zarządu TME, dyrektor ds. operacyjnych i Rafał Eslinger – specjalista ds. komunikacji i employer brandingu w Transfer Multisort Elektronik. Nie mogło zabraknąć reprezentantów innych firm, wspierających mistrzynie Polski, czyli Grot i Zina.

Kadrę szkoleniową reprezentowali: trener Marek Chojnacki, Sebastian Papis, Michał Sławuta. Nie mogło zabraknąć menedżera klubu Jarosława Kudaja i fizjoterapeuty Michała Mikołajczyka.

Na uroczystość przybyły wszystkie piłkarki poza dwiema cudzoziemkami: pochodzącej z Ghany Ernestiny Abambili oraz Japonki Yuriny Enjo. Dla przebywających tak daleko od domu piłkarek każdy chwila spędzona z rodziną z okazji świąt ma niebagatelne znaczenie.

Dziwić musi, że w przepisach PZPNfiguruje zapis, że w drużynach ekstraligi piłki nożnej kobiet mogą grać tylko dwie piłkarki spoza Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że niebawem piłkarska centralna podwyższy ten limit do czterech zawodniczek.

Piłkarki mieszkający w Łodzi oraz w jej niedalekim otoczeniu były w doskonałych humorach. Przeważały na uroczystości życzenia obrony tytułu mistrzowskiego i ponownego startu w eliminacjach Ligi Mistrzyń. Piłkarki TMESMSbędą bogatsze już o tegoroczne doświadczenia. Zwyciężczynie turnieju rozegranego w Łodzi, czyli piłkarki fińskiego Kuopio nie dostały się do fazy grupowej Ligi Mistrzyń.

Kto dawno nie był w Szkole Mistrzostwa Sportowego nie pozna obiektu. Przesunięte zostało główne boisko i dzięki temu obok niego powstanie drugi plac do gry. Poddano też remontowali murawę głównej areny. Najważniejsze mecze będą na ŁKS i Widzewie. ą