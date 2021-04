Urządzamy balkon i taras. Kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach 29.04.2021

Skrzynki zawieszane na balkonach są najczęściej wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego. Lepsze dla roślin są te drewniane, ale w praktyce częściej stosuje się skrzynki plastikowe. Trzeba jednak pamiętać, że skrzynka to środowisko sztuczne dla roślin i dlatego rośliny balkonowe wymagają większej uwagi niż te posadzone w ogrodzie. Należy je regularnie i dość często podlewać, ponieważ w upalne dni mocno nagrzewają się ścianki skrzynek (zwłaszcza tych z plastiku), przez co ziemia szybko przesycha. Najlepiej podlewać skrzynki wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, stosując odstałą wodę.

Do uprawy roślin kwiatowych lub pnących, ustawianych potem na tarasie i w różnych miejscach ogrodu, najlepiej stosować donice i misy ceramiczne. Mniejsze i większe donice o różnej wielkości, ustawione na płycie tarasowej, mogą posłużyć do komponowania miniogródków. Unikajmy jednak nadmiernej różnorodności form i kolorów donic. Zdecydujmy się na donice ceramiczne, z tworzywa sztucznego albo metalowe, ale raczej w jednym, przytłumionym kolorze, aby lepiej wyeksponować żywe kolory kwiatów.

Rośliny balkonowe i tarasowe

Najbardziej popularną rośliną balkonową jest pelargonia i nic dziwnego, gdyż ma ona wiele zalet - kwitnie od późnej wiosny do pierwszych przymrozków, rzadko choruje i nie wymagają szczególnej pielęgnacji. Niektórzy preferują pelargonie zwisające (bluszczolistne), inni wolą pelargonie wielkokwiatowe zwane też angielskimi. Inne popularne rośliny balkonowe to petunie, lobelie, bakopy, surfinie, werbeny, a także begonie bulwiaste. Popularność zawdzięczają długiemu i obfitemu kwitnieniu.

Szczególnie obficie kwitną surfinie. Warto wiedzieć, że surfinie to grupa odmian, których pierwowzorem była petunia ogrodowa. Jedyną wyraźnie widoczną różnicą między surfinią a petunią jest zwisły pokrój surfinii, dzięki któremu są to doskonałe kwiaty na balkony, zwracające uwagę burzą zwisających kwiatów. Petunie zaś mają wzniesione lub tylko lekko pokładające się łodygi.

Surfinie lubią dużo słońca i mało opadów, ale muszą być obficie podlewane, najlepiej specjalnym nawozem do surfinii. Jako podłoże najlepiej zastosować ziemię przeznaczoną dla surfinii, wzbogaconą w nawozy, gdyż jest to bardzo „żarłoczna” roślina. W wilgotne lata surfinia może chorować na choroby grzybowe.