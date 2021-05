Urządzamy balkon i taras. Kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach. Jakie kwiaty wybrać na balkon? 13.05.2021

Jak oszczędzić na śmieciach? Wypróbuj kompostowanie - nawet dziecko to ogarnie

Kompostowanie jest nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim ekonomiczne. Wiele polskich miast oferuje obniżkę opłat za wywożenie śmieci, jeśli gospodarstwo posiada własny kompostownik domowy. Obniżka może wynieść od 50 groszy do 6-9 złotych za osobę. Skumulowanie tych oszczędności w skali roku, zwłaszcza dla dużych rodzin, jest dużą zachętą do założenia własnego kompostownika. Jak się do tego zabrać? Jak zrobić kompostownik? Jakie składniki stanowią cenny składnik kompostu, a czego należy absolutnie unikać?