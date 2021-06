Urządzamy balkon i taras. Kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na balkon i do ogródka! Łatwe w uprawie kwiaty 18.06.2021

NOWE Myjnie samochodowe (ręczna, automatyczna, bezdotykowa). Którą wybrać? Wady, zalety i porównanie kosztów

Czyste auto. Dla niektórych to priorytet i przyjemność, dla innych przykry obowiązek. Mycie auta pod chmurką, pod blokiem lub na własnej posesji to wielka przyjemność, spore oszczędności, ale również ryzyko. Warto pamiętać, że prawo zabrania takich aktywności i przewiduje wysokie kary finansowe – nawet 500 złotych. Gdzie więc umyć auto, aby było to nie tylko skuteczne, ale również tanie i bezpieczne dla lakieru? Porównujemy myjnie ręczną, automatyczną i bezdotykową.