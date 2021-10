Ustawa o obronie ojczyzny. Ekspert ocenia plan Jarosława Kaczyńskiego o rozbudowie armii

Wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak przedstawili założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny.

Jarosław Kaczyński mówił, że modne są armie małe, ale dobrze uzbrojone, a my będziemy mieć armię dużą i dobrze uzbrojoną. To się da pogodzić?

Tomasz Kwasek: Przed takim problemem stają wszystkie państwa. Z jednej strony mamy rozwijanie liczebności armii, co zwykle - przy ograniczonym budżecie - wiąże się z brakiem wystarczających środków na jej dobre uzbrojenie i wyposażenie. Druga opcja to pozostawienie stosunkowo niedużej armii kadrowej, ale maksymalne nasycenie jej nowoczesnym sprzętem i nieustanna modernizacja, tak aby poziom nowoczesności osiągnął praktycznie w sto procent.

Ta druga opcja nigdy w Polsce nie była zbyt popularna – wynikało to z doświadczeń historycznych, jak i naszych uwarunkowań ekonomicznych. Wracając do pańskiego pytania, mnie się wydaje, że jest to do pogodzenia, ale pod warunkiem skierowania rzeczywiście bardzo dużych środków na rozbudowę sił zbrojnych.