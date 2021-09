Ustrzelił hat-tricka w 7 minut. Widzew czeka na takiego napastnika

Mariusz Stępiński strzelił trzy gole dla Arisu Limassol w wygranym u siebie 3:2 meczu 4. kolejki cypryjskiej ekstraklasy z Anorthossisem. Dla 26-letniego napastnika to pierwsze bramki dla nowego klubu.

Mariusz Stępiński trafił w 12, 16, 19 minucie, czyli trzy gole strzelił w 7 minut. Bramki dla pokonanych: Amr Warda 29, Níkos Kaltsás 50. Wychowanek Piasta Błaszki trafił do Widzewa z Pogoni Zduńska Wola. Zagrał 33 razy w Widzewie w ekstraklasie w sezonie 2011/12 i 2012/13. Strzelił pięć goli. Grał w silnych ligach – FCNuernberg, Nantes, Chievo Werona, Hellas Verona, Lecce.

Prowadzi Fundację „Pomagamy Od Serca”, organizuje obozy piłkarskie dla młodzieży, a co najważniejsze nie wyklucza powrotu do Widzewa, jeśli klub z al. Piłsudskiego wróci do ekstraklasy.

Kamil Glik został ukarany czerwoną kartką, a jego Benevento zremisowało 1:1 z Como w wyjazdowym meczu 6. kolejki włoskiej Serie B. Polski obrońca, który rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie, opuścił boisko w 19. minucie.

Reprezentant Polski w 19 minucie przerwał dobrze zapowiadającą się akcję Como. Kamil Glik przeszkodził Alberto Cerriemu, który mógł otworzyć wynik meczu. Kwadrans później gola dla Como strzelił właśnie Alberto Cerri (w 34 minucie z karnego), wyrównał Gianluca Lapadula (40).

Adam Buksa strzelił gola dla New England Revolution w wygranym 2:1 meczu amerykańskiej Major League Soccer przeciwko Orlando. Polak ma już 12 ligowych bramek. ą