Uszka do barszczu, jak zrobić na Wigilię? Przepis na uszka do barszczu czerwonego. Farsz na uszka grzybowe. Barszcz z uszkami 28.11.2021

Farsz na uszka

Wigilijne uszka z grzybami do barszczu: dla smakoszy

Uszka wigilijne to najpopularniejszy dodatek do świątecznego barszczu czerwonego. W niektórych regionach Polski dodatkiem do barszczu może być także krokiet albo kołduny. To ostatnie w swoich tradycyjnych przepisach na barszcz wigilijny promuje sama Magda Gessler. Najczęściej jednak mamy do czynienia z uszkami z farszem grzybowym. Małe, kształtne, smaczne, mieszczą się na dużej łyżce do zupy. Uszka wigilijne mogą różnić się od siebie formą i wielkością. Dla niektórych uszka wigilijne zamieniają się na uszy, wtedy barszcz czerwony staje się jeszcze bardziej pożywny.