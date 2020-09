Utrudnienia na A1 koło Łodzi. Roboty drogowe na A1 w Tuszynie. Uwaga na utrudnienia dla kierowców na drogach w województwie łódzkim

ZAMKNIĘTA AUTOSTRADA A1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed utrudnieniami na ważnych drogach. W nocy z 7 na 8 września należy spodziewać się chwilowych zatrzymań ruchu na budowanej autostradzie A1 na odcinku od węzła Tuszyn do granicy z województwem śląskim. Mają one związek z montażem belek konstrukcyjnych jednego z wiaduktów, znajdującego się ok. trzech kilometrów przed Kamieńskiem, jadąc od strony Łodzi.

Prace mają rozpocząć się o godzinie 23.00 i zakończyć ok. 10.00 jutro. W tym czasie należy spodziewać się co najmniej kilku zatrzymań ruchu, które powinny trwać nie dłużej niż 15 minut każde. Wskazany odcinek można ominąć jadąc z Łodzi drogą krajową 91 przez Piotrków Trybunalski do Kamieńska. Analogicznie w przeciwnym kierunku.

UTRUDNIENIA NA WĘŹLE A1 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Z kolei w nocy z czwartku na piątek (10/11 września) przerw w ruchu należy spodziewać się na węźle Piotrków Trybunalski – Południe. Ma to związek z utrzymaniem oznakowania po ostatnich zmianach organizacji ruchu. W związku z tym konieczne będzie uzupełnienie ok. 250 – 300 zastaw z tworzywa sztucznego wodą. Ponieważ każdy z nich wymaga ok. 100 - 120 litrów wody, trzeba będzie zużyć 25 – 36 ton wody. To pojemność dużej cysterny samochodowej. Części z tych prac nie da się wykonać inaczej, niż z jezdni, co będzie się wiązało z koniecznością chwilowego zatrzymania ruchu. W tym przypadku przewidzianych jest kilka przerw 20 – 25 minutowych. Prace mają rozpocząć się o godzinie 22.00 w czwartek i zakończyć w piątek ok. 5.00.