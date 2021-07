Utrudnienia w ruchu 17.07.2021 w woj. łódzkim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w łódzkim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Gdzie w województwie łódzkim należy spodziewać się dzisiaj (17.07.2021) utrudnień? Roboty drogowe: droga 91, Skrzyżowanie Dk91/Dk71/ (367. km na odc. 0,6 km) Remont nawierzchnia na pasie wyłączenia do Dk71 (kierunek do Pabianic) -układanie masy.Skręt przez skrzyżowanie. Prawy pas ruchu (kierunek do Piotrkowa)-sfrezowany..