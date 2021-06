Utrudnienia w ruchu 27.06.2021 w woj. łódzkim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w łódzkim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Na których drogach w województwie łódzkim prowadzone są dzisiaj (27.06.2021) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 92, skrzyżowanie DK 92, 60, 60 a i DW 702 (357. km na odc. 0,7 km) Na DK 60a od km 0,0 do km 0,576 ruch odbywa sie naprzemiennie jednym pasem sterowany sygnalizacją świetlna,DW 702 ruch odbywa sie naprzemiennie jednym pasem ruchu sterowany sygnalizacją swietlną.Na DK 92 od km 356,837 do 357,520 (kierunek do Warszawy) odbywa sie naprzemiennie jednym pasem ruch , sterowany sygnalizacją świetlną..