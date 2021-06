Uwaga afrykańskie upały! Prognoza pogody od 18 czerwca dla Łodzi i województwa łódzkiego. Pogoda 18.06.2021

W komunikacie IMGW ostrzegającym przed upałami czytamy, że nieznośny skwar będzie towarzyszył nam od piątkowego południa do wtorku 22 czerwca. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. W nocy będzie chłodniej od 17°C do 19°C.

PROGNOZA POGODY NA WEEKEND

W Łodzi od czwartku 17 czerwca temperatura zacznie rosnąć, by w niedzielę 20 czerwca, według zapowiedzi, osiągnąć 32 st. C. Do tego słońce poświeci prawie nieprzerwanie, będzie więc gorąco jak w piekle. Jedynie nad morzem i w górach pogoda będzie bardziej znośna z temperaturą do 26 st. C. Do tego może popadać deszcz.