Uwaga, bokserskie talenty. Dziewięć medali szkolnej drużyny Victoria Boxing Łódź. Zdjęcia

Relacjonuje trener Bogdan Szuba: Pojechaliśmy do Sokółki koło Białegostoku na zaproszenie byłego zawodnika i trenera Boxing Sokółka Tomasza Potapczyka. Wzięliśmy udział w otwartych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w boksie. Turniej był rozgrywany pod patronatem starosty sokólskiego Piotra Rećko.

Cel imprezy był jeden - wyłonienie mistrzów województwa podlaskiego w boksie w kategoriach Młodzik, Kadet, junior i młodzieżowiec. Do turnieju zgłosiło się aż 18 klubów z województwa podlaskiego w tym 4 kluby z Litwy, Ukrainy i nasz klub z centrum Polski rodem z Łodzi Victoria Boxing. Naszymi rywalami byli zawodnicy z takich klubów jak: Victoria Regimin, Poniewierze (Litwa), Boxing Sokółka, Cristal Białystok, OSiR Suwałki, Sztorm Augustów, Boks Wilno (Litwa), Husaria Gołdap, Champion Wolomin, GłazBoxing Białystok, Hetman Bialystok, Tiger Łomża, Kowno (Litwa). Startowali też zawodnicy niestowarzyszeni.

Do zawodów z trenerem Andrzejem Bodnarczukiem zgłosilismy 11 zawodników, w tym jedną zawodniczkę.

W pierwszej kolejności wystartował nasz najmłodszy zawodnik Filip Dernicki w kategorii U-12 w wadze do 40kg skrzyżował rękawice z Kornelem Kozakiem z klubu Victoria Regimin, wygrywając walkę jednogłośną decyzją sędziów. To była walka finałowa więc Filip zdobył złoty medal. Filip Dernicki to mój mały diament jako 12-latek stoczył już 6 walk z czego wszystkie wygrał. Jestem z niego strasznie dumny to bardzo grzeczny inteligentny lubiany przez drużynę chłopiec. Nie boi się w ringu, jest przewidywalny, słucha wskazówek. W przyszłości będzie zdobywał medale większej rangi, jeżeli będzie tak dalej pracował.

Kolejny to Roman Zazubyk 63kg w kategorii kadet w pierwszy dzień mistrzostw wygrał z Miłoszem Mielnickim z Hetmana Białystok, a w finale pokonał zawodnika z Litwy zdobywając złoty medal.

Władysław Golowaszczenko przez kolegów i nas trenerów nazywany (Lomaczenko) to kadet ważący 70kg. W pierwszej walce pokonał przed czasem w 3 rundzie miejscowego zawodnika Norberta Pużuke (Sokółka Boxing), a w walce finałowej pokonał kolegę klubowego Antka Adamskiego. Natomiast Antek Adamski w tej samej kategorii wagowej i wiekowej w półfinale wygrał z Kornelem Rutkowskim (GłazBoxing Białystok), a w finale uległ naszemu Władyslawowi Golowaszczence.

I pora na naszego Gruzina - to 18-letni Elwir Karimov. W wadze do 60kg po raz kolejny nie miał przeciwników, więc przeskoczył do wyższej kategorii 63,5 kg. Elwir w pierwszej walce wygrał na punkty z zawodnikiem z Litwy a w finale posłał na deski już w drugiej rundzie Pawła Żarkowskiego z klubu Boxing Sokółka.

W kategorii wiekowej junior w wadze do 71kg Denys Bilow (Victoria Boxing Łódź) wygrał jednogłośnie na punkty z Marcinem Witulskim (Boxing Sokółka), a w walce finałowej wypunktował Szymona Perkowskiego (Herman Białystok).

Kolejne nasze złoto to Artem Fontanyi - w finale wygrał jednogłośnie na punkty z zawodnikiem z Poniewierze Litwa i zdobył złoty medal.

Jedyny nasz rodzynek, a raczej jedyna zawodniczka Oliwia Neć w wadze do 75kg po wyrównanym pojedynku z miejscową zawodniczką przegrała na punkty zdobywając srebrny medal.

I ostatni z moich Ukraińskich Orłów to młodzieżowiec Vadim Chruszcz. W walce finałowej posłał na deski już w drugiej rundzie zawodnika z Podlasia Pawła Bieleckiego zapewniając sobie złoty medal. Chciałbym przypomnieć, że wszyscy moi zawodnicy to uczniowie Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport w Łodzi. Oni są ze sobą całe dnie od rana w szkole, a popołudniami na sali treningowej. Wszyscy mają wspaniały kontakt zarówno z nauczycielami, jak i trenerami.

Jestem pewny, że sukcesy, które zdobywają chłopcy z mojej szkoły są dziełem nie tylko nas trenerów, ale i nauczycieli. To bardzo udany weekend dla mojej drużyny. Widać, że po szkoleniu z kadrą Polski i Węgier, w której braliśmy udział w minionym tygodniu chłopcy odrobili lekcje, wygrywając cały turniej w Sokółce - kończy trener Bogdan Szuba.