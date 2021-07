Uwaga na latające kleszcze! Jak wygląda strzyżak? Choroby roznoszone przez latające kleszcze Jak ochronić przed strzyżakami? 15.07.2021 SR

Latające kleszcze to mało znana, ale groźna odmiana owadów. Jak wygląda strzyżak? Jak ochronić przed strzyżakami? Spotkanie z latającymi kleszczami nie należy do najprzyjemniejszych – mogą Cię obsiąść nawet całą chmarą, a ich ukąszenie jest bolesne. Co więcej, owady mogą przenosić bakterię Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje bolesne zmiany skórne.