Uwaga na oszustów podających się za strażaków. Kiedy warto zachować czujność?

Oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzenia

Form oszustw jest bardzo wiele. I z każdym rokiem pojawiają się nowe sposoby wyłudzania pieniędzy. Znamy już metody „na wnuczka”, „policjanta”, „pracowników socjalnych”, „kominiarzy” czy na różnego rodzaju pomnażanie oszczędności.

Tym razem oszuści zaczęli podawać się za strażaków. Pod różnymi pretekstami próbują dostać się do mieszkań przyszłych ofiar.

„W ostatnich dniach doszło do zdarzenia, podczas którego osoby przebrane w mundur próbowały dostać się do mieszkania chorego mężczyzny, informując go, że przyszli na kontrolę przeciwpożarową. Na szczęście tym razem mężczyzna nie wpuścił ich do mieszkania” - czytamy w oficjalnym komunikacie Państwowej Straży Pożarnej.