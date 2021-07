Uwaga na udar cieplny i przegrzanie! Sposoby na upał! Jak się schłodzić? Jak poradzić sobie z upałami? Jak uniknąć przegrzania? 25.07.2021

Uwaga na udar cieplny i przegrzanie!

By być zdrowym, jako organizmy stałocieplne musimy utrzymywać temperaturę ciała na mniej więcej tym samym poziomie. Jednym z mechanizmów pozwalającym ją zachować jest przyśpieszenie krążenia – tak, by poprawić wymianę termiczną z otoczeniem. W związku z tym, podczas upałów serce jest w stanie przepompować do komórek znajdujących się pod skórą nawet 23 razy więcej krwi niż zwykle, przekierowując do nich nawet 35 proc. całkowitej przechodzącej przez nie objętości. To dlatego czerwienimy się, gdy jest nam gorąco.

I tu napotykamy pierwszą niespodziankę. Z teoretycznego punktu widzenia, wejście do zimnej, mającej około 20 stopni wody powoduje obkurczanie się naczyń krwionośnych, przynoszące efekt przeciwny do tego, czego potrzeba organizmowi, by wypromieniować ciepło. Ryzyko to nie powinno występować, gdy temperatura kąpieli jest bliższa tej, którą osiąga skóra – od 28 do 33 stopni. W polskich warunkach to jednak czasami czysto akademicka dyskusja. Gdy latem 3 lata temu Metro badało sprawę temperaturę zimnej wody w warszawskich kranach, okazało się, że niektórych dzielnicach sięga ona 33 stopni. – Nie ma przepisów regulujących minimalną temperatury wody w sieci, kranie i pod prysznicem.