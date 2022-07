Uwielbiane włoskie trio wokalne Il Volo z kompozycjami Ennio Morricone w Łodzi

Doskonale znany łódzkim fanom zespół zaprezentuje się tym razem w repertuarze wielkiego włoskiego kompozytora - Ennio Morricone, dla którego w hołdzie pół roku temu soliści nagrali płytę.

Il Volo, czyli Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble, śpiewają razem już od ponad dziesięciu lat. Polacy mieli okazję poznać ich zarówno w klasycznym, jak i popowym repertuarze i za każdym razem członkowie zespołu wzbudzali olbrzymi entuzjazm. Rozśmieszali, próbując mówić po polsku, ale też wzruszali śpiewem.

Podczas koncertu w Łodzi usłyszymy w wykonaniu włoskich śpiewaków utwory wielkiego Ennio Morricone. Kompozycje zyskały nową jakość i brzmienie, a Andrea Morricone, dyrygent i syn kompozytora, napisał słowa do tematu „The Ecstasy of Gold” z filmu „Dobry, zły i brzydki”. W programie znalazły się również tematy z filmów „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”, „Dawno temu w Ameryce”, „Cinema Paradiso”, „Misja”, a także stare, sprawdzone przeboje tria, wśród których z pewnością nie zabraknie „Grande Amore” czy „Il Mondo”. - W naszym hołdzie dla Ennio Morricone chcemy poprzez muzykę pokazać piękno włoskiej kultury. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do tego włoskiego dziedzictwa i promować je także wśród młodszego pokolenia - zapowiedział Gianluca Ginoble z Il Volo.