Varitex Lodz Cup na kortach MKT w Łodzi w międzynarodowej obsadzie

W turnieju Varitex Lodz Cup wystartują najzdolniejsi 14-letni tenisiści. Jest to turniej międzynarodowy wysokiej kategorii do rankingu światowego. Chwała sponsorowi, firmie Varitex, która bardzo pomogła organizatorom. Zawody zaczną się od niedzieli eliminacjami, a w poniedziałek rozpocznie się turniej główny.

Przyjedzie do Łodzi około 120-130 zawodników z 18-20 krajów. Na kortach MKTwystąpi absolutna czołówka krajowa i zagraniczna. To wielka promocja Łodzi.

Turniej jest cykliczny, ostatni odbył się dwa lata temu, w ubiegłym roku jednak się nie odbył z powodu pandemii – mówi Paweł Kaczorowski, alfa i omega polskiego tenisa.

Wiele dzieje się w łódzkim środowisku tenisowym. Następną imprezą na MKTbędą mistrzostwa Polski młodzików, które odbędą się w połowie czerwca. Trzeba przyznać, że ruszają poważne rzeczy.

A teraz uwaga - będziemy mieli na MKT w Łodzi po 20 latach turniej Futures - zawodowy turniej tenisowy w trzeciej dekadzie sierpnia.

Ostatnie turnieje rangi Futures 20 lat temu organizował w Łodzi Paweł Kaczorowski. Jeden wygrał Robert Lindstedt, który później triumfował w Australian Open w parze z Łukaszem Kubotem. W drugim łódzkim turnieju triumfował Krystian Pfeiffer.