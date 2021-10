Venol Atomówki Łódź awansowały do Ekstraligi. Wielki sukces młodej drużyny

- Mamy taki system rozgrywek, że co turniej wymieniają się dwie drużyny z lig – mówi trener Zbigniew Grądys. – Najsłabsza drużyna Ekstraligi spada do I Ligi, a najlepsza I Ligi awansuje. Dlatego po wygranej z Diablicami Ruda Śląska 12:5 w kolejnym turnieju zagramy ligę wyżej. To realizacja naszych planów, gdy zaczynaliśmy z tymi dziewczynami 4 lata temu od sekcji U16.

- Z turnieju na turniej dziewczyny grają coraz lepiej – mówi Ernest Hejna, pierwszy trener drużyny. – Kolejny raz w Gdańsku dziewczyny wspięły się na wyżyny swoich umiejętności i chęci gry. Dwa lata temu też w Gdańsku awansowaliśmy z II Ligi do I ligi, teraz do Ekstraligi, to pokazuje jak zdolne są to zawodniczki.

Kolejny turniej Venol Atomówki zagrają 24 października w Warszawie, a już w najbliższą niedzielę 17 października sekcja U16 rozegra turniej w Łodzi.

Venol Atomówki Łódź zagrały w składzie:

Angelika Kołodziejczyk (17 lat), Iza Gumińska (16), Jagoda Majewska (16), Małgorzata Tarasiewicz (23), Wiktoria Pietrzak (18), Julia Tkaczyk (18), Kinga Dubielak (16), Wiktoria Majewska (20), Paulina Wróbel (17), Lena Rowińska (16), Rozalia Warszewska (17), Oliwia Górska (17), Ala Stefanowicz (18), Amelia Olczyk (16). Trenerzy: Ernest Hejna (26), Zbigniew Grądys (39).