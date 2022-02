Venol Atomówki Łódź po obozie. Łódzkie rugbistki pukają do ekstraligi

- Obóz przepracowałyśmy naprawdę solidnie – mówi Wiktoria Pietrzak kapitan seniorek – trenowałyśmy trzy razy dziennie, a dodatkowo codziennie wieczorem analizowałyśmy nasze treningi.

- Treningi nie były bardzo męczące, ale z to intensywne – mówi Emilka Gurzawska kapitan drużyny U16. – To znaczy długie, czasami spędzałyśmy nawet 2 godziny na hali, żeby wszystko dobrze wykonać. Mogłyśmy podpatrywać starsze koleżanki z seniorek i uczyć się od nich, co dało nam naprawdę dużo. W ramach regeneracji odwiedziłyśmy Termy Bania oraz byłyśmy w Zakopanem co pozwoliło się nam zregenerować i dobrze bawić.

- To chyba najlepiej przepracowany obóz na jakim byłem z drużyną – mówi trener Zbigniew Grądys. – Dziewczyny podeszły bardzo profesjonalnie do treningów. Wynikało to pewnie z połącznia młodości z doświadczonymi zawodniczkami. Trochę się tego obawialiśmy, że jedziemy w dwie sekcje, ale wyszło świetnie. To zasługa zawodniczek, które wiedzą jaki mają wspólny cel. Sekcja U16 walczy o medale i chcemy obronić brąz z poprzedniego roku, natomiast seniorki pukają do Ekstraligi i chcą w końcu tam zagościć, ale jeszcze sporo pracy przed nami.