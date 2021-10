Venol Atomówki Łódź z medalem mistrzostw Polski kobiet w rugby

Venol Atomówki Łódź zajęły w turnieju drugie miejsce. Pokonały: KS Budowlani Commercecon Łódź 14:12, Błyskawice Rugby Klub Rzeszów 38:5, RC Częstochowa 43:0 oraz poniosły jedną porażkę z Amazonkami KS Budowlani Lublin 5:12.

- Dwa tygodnie wcześniej w Lublinie zajęliśmy czwarte miejsce – mówi trener Zbigniew Grądys. – Wtedy mówiłem, że zabrakło nam szczęścia żeby być na trzecim miejscu, teraz zabrakło nam szczęścia zająć pierwsze miejsce. To niesamowita drużyna, dziewczyny w ciągu dwóch tygodni przeszły takie przeobrażenie, że teraz pokazują na co je stać. Jestem z nich niesamowicie dumny i bardzo szczęśliwy z tego sukcesu. Jesteśmy na dobrej drodze do zdobycia kolejnego medalu w Mistrzostwach Polski. Teraz awansowałyśmy na trzecie miejsce w Klasyfikacji Generalnej.

Venol Atomówki Łódź wystąpiły w składzie:

Zuzia Orlik, Natalia Służewska, Nina Klamka, Zosia Feliksiak, Wiktoria Czubak, Klaudia Witońska, Emilia Gurzawska, Wiktoria Gurzawska, Anna Biesaga, Weronika Roźniatowska, Laura Stelmaszczyk. Trenerzy: Zbigniew Grądys, Szymon Walczak, Ernest Hejna.