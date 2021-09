Venol Atomówki Łódź zaczynają sezon rugby. Dziękują sponsorom, UMŁ i MOSiR

- Do drużyny seniorskiej dochodzą zawodniczki z U16, które w poprzednim sezonie zajęły trzecie miejsce w mistrzostwach Polski – mówi trener Zbigniew Grądys. – Powoli nasze plany o tworzeniu drużyny seniorskiej złożonej z wychowanek stają się faktem. Liczymy, że w tym sezonie już będziemy walczyć regularnie o miejsca medalowe w I lidze. Zapraszamy kolejne zawodniczki z roczników 2009-2006 do trenowania z nami.

- Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia Venol Motor Oil Poland – mówi Wiktoria Pietrzak, kapitan drużyny. – Dziękujemy, że kolejny rok firma zdecydowała się na wspieranie Venolek. Do grona naszych sponsorów dołączyła firma Aquarox z Łodzi, która wsparła nas w zakupie nowych dresów na sezon.

- Wracamy też z organizacją turniejów i już 25 września na obiektach przy Małachowskiego będzie można obejrzeć Venol Atomówki Łódź w akcji, oraz najlepsze drużyny z Polski – dodaje Zbigniew Grądys. – A wszystko to dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi i przychylności dyrekcji MOSiR Łódź za co dziękujemy. Przez lata na tych obiektach organizowaliśmy nie tylko treningi, ale i zawody, a teraz możemy to robić ponownie. Zapraszam wszystkich łodzian na turniej. ą