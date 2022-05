Venol Atomówki Łódź zajęły siódme miejsce w mistrzostwach Polski

Turniej w Gdańsku był ósmym, ostatnim turniejem z cyklu. Po raz 12 po mistrzostwo sięgnęły Biało-Zielone Gdańsk.

Venol Atomówki Łódź w turnieju zajęły czwarte miejsce w I Lidze, czym w Klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Polski zapewniły sobie siódmą lokatę. W poprzednim sezonie były szóste.

- To był ciężki sezon – mówi Ernest Hejna, trener. – Rozpoczęliśmy raczej słabo, bo na pierwszym turnieju we wrześniu byliśmy najsłabszą drużyną, jednak w miarę sezonu drużyna rozkręcała się i nabierała doświadczenia. Udało się nawet dwa razy awansować do Ekstraligi, gdzie dziewczyny mogły pograć z najlepszymi w Polsce. Jestem zadowolony z postawy zawodniczek, zwłaszcza że gramy bardzo młodym składem gdzie średnia wieku oscyluje w granicach 18/19 lat.

- Dziewczyny są świetne – mówi kierownik i trener Zbigniew Grądys. – Co roku zajmujemy wyższe miejsce i rozwijamy się. Jednak jest to co raz trudniejsze, bo drużyny z pierwszej trójki są starsze, ale też budżety klubowe są wyższe. Nasze dziewczyny dopłacają do grania, co jest wyjątkiem w tej lidze. Mamy serce do gry i tego sportu, teraz czas żeby to było coś więcej niż pasja. Dlatego chciałbym bardzo podziękować firmie Venol Motor Oil Poland za wspieranie nas, a także innym sponsorom: FFrach sp. Z o.o., Aquarox, Profilaktyka i Zdrowie, FAE, Fit Forma, Ofto team, a także Miastu Łódź. Bez wsparcia nasze granie nie było by możliwe, nie mówiąc już o osiąganiu wyników sportowych. Warto nadmienić, że nasze zawodniczki to same łodzianki i trzy dziewczyny ze Zgierza, one na co dzień trenują razem i to też jest wyróżnik Venolek, my nie musimy ściągać zawodniczek z całej Polski i zagranicy.