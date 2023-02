VIII Międzynarodowy Puchar Karpat w boksie o Puchar Burmistrza Boguchwały

- Niestety, przegraliśmy 6:14, ale walki stały na bardzo dobrym poziomie - opowiada trener Bogdan Szuba. - Pojedynki mogły potoczyć się również w drugą stronę. Nasze województwo dopiero przystąpiło do pojedynków ligowych, więc jeszcze dużo startów przed nami. Trener kadry wojewódzkiej Rafał Borkowski dysponuje wieloma dobrymi zawodnikami i jestem pewny że kolejny mecz będzie również na wysokim poziomie.

W składzie kadry województwa łódzkiego wystąpił mój zawodnik Maksymilian Szwed w wadze do 71kg skrzyżował rękawice z zawodnikiem Stali Rzeszów Bartłomiejem Pisiewiczem wygrywając ten pojedynek 3:0.

W drugim dniu Pucharu Karpat Maksymilian Szwed stoczył kolejny pojedynek i po raz drugi wygrał to starcie tym razem z zawodnikiem Stali Rzeszów Bartoszem Pisiewiczem zdobywając drugi złoty medal.

To był dla nas ciężki turniej bokserski. Stał na dobrym poziomie i ciężko było przebić się do walk finałowych, gdyż przyjechali mocni zawodnicy z Rumunii, Armenii, Słowacji, Ukrainy i wielu z klubów polskich takich jak: Samuraj Sanok, Gimnasion Boguchwała, Stał Rzeszów, Akademia boksu AW&F, Stal Stalowa Wola, Galicja Sędziszów, Mrówka Brzozów, Morsy Dębica, Berej Boxing Lublin, Jawor Team Jaworzno, Włókiennik Łódź, Budo Krosno, Fighter Kielce, Olimpia Brzozów, Nokaut Radomsko, Victoria Grabów, Evan Nowy Sącz, Iryda Mielec, Sako Gdańsk i nasza Victoria Boxing Łódź.