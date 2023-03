Voo Voo w klubie Wytwórnia w Łodzi. Koncert niesamowitego zespołu już w ten weekend. Bilety na wydarzenie wciąż dostęne

Muzykę zespołu Voo Voo trudno jest wpisać w sztywne ramy gatunkowe. Grupa wciąż poszukuje nowych inspiracji i do rockowego brzmienia dopisuje wątki zaczerpnięte z różnych gatunków muzycznych, między innymi folku. Koncert zespołu Wojciecha Waglewskiego odbędzie się w Łodzi już w najbliższą sobotę. Bilety w cenie 90 złotych można nabyć przez stronę klubu Wytwórnia.

Najbliższy koncert odbędzie się w ramach promocji najnowszego albumu grupy Voo Voo, zatytułowanego "Premiera". Utwory zawarte na krążku w większości są nagrane na tak zwaną "setkę", czyli na żywo, w studio. Podczas koncertu w Łodzi zespół zaprezentuje piosenki z najnowszej płyty oraz te starsze - znane i cenione przez fanów Voo Voo.

„Przy okazji tych nagrań doszło do fantastycznej współpracy z dwiema kobietami: Mashą Natanson, której talent naprawdę zasługuje na rozpowszechnienie i jeśli choć trochę nam się to udało to już jest to sukces. Spotkanie z Hanią Rani było wyjątkowo i zaskakująco wręcz spójne, gdyż jak się okazało moja anarchia harmoniczna i nieprzewidywalność inwencji muzyków zespołu są jej bliskie. Spotkania zespołu w studiu były bardzo intensywne. Nagrania trwały krótko po to by nie uronić nic z energii, którą mamy nadzieję przenieść na scenę za niebawem. To jest płyta Voo Voo, brzmi jak płyta Voo Voo, wygląda jak płyta Voo Voo i smakuje jak płyta Voo Voo. Smacznego… Wagiel” - tak o najnowszym albumie mówi Wojciech Waglewski.