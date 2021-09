W Aleksandrowie msza święta za byłych trenerów Sokoła

Stanisław Syguła od zawsze ma w sercu Towarzystwo Sportowe “Sokół” Aleksandrów Łódzki i nie da się ukryć, że do dziś jest częścią historii tego klubu. Wspólnie z obecnym prezesem Dariuszem Szulcem zapraszają wszystkich piłkarzy, byłych piłkarzy, członków klubu i sympatyków oraz mieszkańców na Mszę świętą za śp. trenerów Pawła Kowalskiego, Tomasza Szcześniaka i Witolda Obarka.

Trener Paweł Kowalski już jako doświadczony szkoleniowiec trafił do Sokoła Aleksandrów Łódzki. Przez rok w latach 2005-2006 prowadził grający wówczas w IV lidze Sokół. Szkoleniowiec zmarł w 2016 roku.

Trener Tomasz Szcześniak był piłkarzem Sokoła Aleksandrów. Barwy klubu reprezentował wiosną w sezonie 2005/06 oraz wywalczył z drużyną awans do III ligi w rozgrywkach 2006/07. Był również szkoleniowcem w naszym klubie. Zmarł po ciężkiej chorobie w 2018 roku.

Trener Witold Obarek był wieloletnim trenerem Sokoła Aleksandrów. Był taki moment w Jego karierze, że prowadził drużynę seniorską, rezerwy i szkolił młodzież. Jego zaangażowanie w rozwój piłki nożnej w Aleksandrowie Łódzkim było ogromne. Wychował wielu piłkarzy, którzy grają do tej pory. Miał dobry kontakt z zawodnikami, był dobrym motywatorem. Jego treningi były bardzo ciężkie i trzymał dyscyplinę w zespole. Na ławce rezerwowych nie potrafił usiedzieć. Często podbiegał do linii bocznej boiska, by przekazać polecenia. Charyzmatyczny trener, którego pokochali kibice w Aleksandrowie Łódzkim. Zmarł w 2020 roku.

Msza święta za zmarłych odbędzie się w niedzielę (26 września) o godz. 10.30 w parafii Świętych Archaniołów w Aleksandrowie Łódzkim.