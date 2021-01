W czwartek pierwszy mecz ŁKS zimą. Bełchatów gra z Lechią

Ciekawi jesteśmy konfrontacji zespołu trenera Wojciecha Stawowego z zespołem zajmującym obecnie siódme miejsce w tabeli tamtejszej elity. W minioną sobotę Serbowie grali sparing z zespołem Inhułeć Petrowe, który zajmuje dziesiąte miejsce w ukraińskiej Premier League. Pokonali rywala 2:1. Gole dla zwycięskiej drużyny strzelili Nenad Gavrić oraz Petar Ristić. Dwa dni później czeka łodzian mecz z innym przedstawicielem serbskiej elity FK Indjija.

Ełkaesiacy mają już za sobą sparing w Side, tyle że wewnętrzny. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a gole strzelali Dragoljub Srnić oraz Maksymilian Rozwandowicz. Obaj są defensywnymi pomocnikami, widać więc, że walka o miejsce w kadrze pierwszoligowca idzie na całego. Nie ma się co zresztą dziwić, bo już 9 lutego pierwsze starcie i to z rywalem z najwyższej półki, czyli warszawską Legią. Będzie to mecz Pucharu Polski. Zresztą Kamil Dankowski nie ukrywa, że na treningach iskrzy. Ełkaesiak mówił do klubowych mediów, że każdy z piłkarzy ma czystą kartę i daje z siebie maksa.