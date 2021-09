W czwartek prezentacja PGE Skry Bełchatów i mecz z IBB Polonia Londyn

Prezentacja zespołu połączona będzie z meczem towarzyskim PGESkry Bełchatów z IBB Polonią Londyn, czyli klubem partnerskim naszej drużyny! Wstęp wolny!

To będzie świetna okazja, by zobaczyć zespół PGE Skry w komplecie. Nie trzeba przypominać, że w składzie mamy tegorocznych mistrza Azji (Milad Ebadipour), brązowych medalistów mistrzostw Europy (Grzegorz Łomacz, Mateusz Bieniek) czy ulubieńców kibiców, jak Karol Kłos oraz… Serb Aleksandar Atanasijević, który wraca po latach do Bełchatowa.

W prezentacji udział wezmą też zarząd klubu, a także nowy trener Slobodan Kovac, który przedstawi swój sztab szkoleniowy na najbliższy sezon. Są w nim kolejni brązowi medaliści mistrzostw Europy, czyli fizjoterapeuta Tomasz Pieczko i statystyk Robert Kaźmierczak!

Po efektownej prezentacji, zarówno zespołu PGE Skry, jak i IBB Polonii, odbędzie się mecz towarzyski pomiędzy partnerskimi klubami. Co ciekawe, będzie to ostatni sprawdzian bełchatowian przed zbliżającymi się rozgrywkami PlusLigi!

W ostatni weekend PGE Skra grała z tureckimi Fenerbahce i Galatasaray w ramach turnieju Giganci Siatkówki. Z pierwszą z tych ekip wygrała 3:0, a z drugą przegrała po czterech setach. - Wynik nie jest najważniejszy - mówił po drugim z meczów Karol Kłos, środkowy PGE Skry, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Nasza gra mogła być dużo lepsza, szczególnie przy prostych piłkach, bo popełnialiśmy za dużo błędów. Mieliśmy przewagi, które szybko trwoniliśmy i to zadecydowało o wyniku.

W tym tygodniu PGE Skra wreszcie będzie trenowała w komplecie, bowiem do zespołu dołączyli już reprezentanci swoich krajów. - W okrojonym składzie ciężko się gra i trenuje. Nie jest lekko, ale ważne, że przetrwaliśmy i nie mamy żadnych poważniejszych kontuzji. Teraz się połączymy, potrenujemy, a w poniedziałek rozpoczynamy rozgrywki PlusLigi - mówi Kłos.

Wstęp na prezentację oraz spotkanie z IBB Polonią jest wolny.