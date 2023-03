W Drzewicy powstaną nowe mieszkania komunalne. Konferencja z udziałem ministra Waldemara Budy ZDJĘCIA

3 miliony złotych dofinansowania otrzymała Drzewica (powiat opoczyński) na budowę nowych mieszkań komunalnych. Dobre informacje o przyznaniu pieniędzy przekazał w środę, 15 marca, osobiście minister Waldemar Buda, wręczając symboliczny czek burmistrzowi Januszowi Reszelewskiemu. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego. To 80 proc. wartości inwestycji, pozostałe 700 tys. zł do budowy nowego bloku z 16 mieszkaniami pokryje budżet Drzewicy.

- Wspieranie budownictwa socjalnego i komunalnego to jeden z filarów naszych działań wspierających rozwój mieszkalnictwa. Potrzeby mieszkaniowe to jedne z najważniejszych potrzeb, jakie mają mieszkańcy i to właśnie możliwość ich zaspokojenia decyduje o tym, czy w rodzinnej miejscowości pozostać