W Galerii Łódzkiej można właśnie podziwiać wystawę „Marzenie o lataniu"

Podniebne podróże to twoje marzenie? Swoją przyszłość wiążesz z lataniem? Odwiedź Galerię Łódzką do 26 czerwca i zobacz wystawę „Marzenie o lataniu”. Odkryj tajemnice stalowych ptaków i ich historię. Na wystawie dowiesz się, jak la- tają samoloty i z czego zbudowane są silniki. Zobaczysz, jak wygląda kabina pasażerska i poczujesz się... jak pilot najlepszego samolotu. Czeka cię również spora dawka wiedzy z bogatej historii lotnictwa i legendarnego Airbusa oraz mnóstwo ciekawostek o helikopterach. Będzie też coś o ekologii i wpływie branży lotniczej na środowisko naturalne.

Słowem – sporo wiedzy podanej w arcyciekawy sposób.

Do czasów średniowiecza panowało przekonanie, że ptaki i inne obiekty lecące w powietrzu właśnie z powietrza biorą siłę potrzebną do tego, by od razu nie spaść na ziemię. Przypuszczano tak, bo również o pływających zwierzętach i obiektach sądzono, że są „niesione” przez wodę. Dopiero w XVI wieku zrozumiano, gdzie tkwił błąd. Włoski geniusz Leonardo da Vinci stwierdził, że powietrze hamuje lecące przedmioty, na przykład pociski. Isaac Newton (1643-1727) swoją teorią mechaniki stworzył podwaliny dla aerodynamiki. Opisał różne zjawiska aerodynamiczne. W wielu przypadkach sformułowane przez niego prawa nie pozwalały jednak prawidłowo wyjaśnić współzależności między powietrzem a poruszającymi się obiektami. Wraz z pierwszymi samolotami na początku XX wieku aerodynamika coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu. Coraz bardziej próbowano zrozumieć, dlaczego samoloty w ogóle latają i jak można poprawić ich właściwości, korzystając ze zdobyczy nauki.

Tunele aerodynamiczne składają się z jednej lub kilku dmuchaw, które powinny wytwarzać jak najbardziej równomierny strumień powietrza. Powietrze jest odpowiednio kierowane, a na jego drodze znajduje się odcinek pomiarowy.

W ten sposób można badać i mierzyć właściwości aerodynamiczne różnych obiektów, na przykład opór powietrza czy siły wyporu dynamicznego. Spróbuj sam: umieść różne profile na osi w tunelu aerodynamicznym i sprawdź, czy obiekty rzeczywiście są unoszone przez powietrze. Szwajcarski naukowiec Daniel Bernoulli (1700-1782) sformułował nazwane jego nazwiskiem równanie Bernoulliego. Zgodnie z nim powstaje podciśnienie, gdy dane medium przepływa szybko przy jakimś obiekcie.

Gdy spojrzymy na przekrój skrzydła samolotu, zobaczymy, że jest ono u góry silnie wypukłe, a u dołu prawie płaskie. Gdy skrzydło przemieszcza się przez powietrze, powietrze u góry opływa skrzydło znacznie szybciej niż od spodu. To sprawia, że ciśnienie u góry jest niższe niż na dole i po- wstaje siła nośna. Samolot wznosi się do góry. Tutaj możesz sprawdzić, jak to działa: w zależności od kąta natarcia skrzydła piłka jest zasysana – lub nie – przez podciśnienie przy górnej powierzchni profilu skrzydła.

Efekt Bernoulliego możesz też z łatwością udowodnić w domu, przeprowadzając prosty eksperyment. Przyłóż pasek papieru o szerokości kilku centymetrów do dolnej wargi, a następnie dmuchnij nad nim mocno. Zobaczysz, że pasek zostanie uniesiony w górę. Przepływające szybko powietrze wytwarza podciśnienie, które ciągnie papier do góry. Efekt Bernoulliego można jednak zaobserwować nie tylko na paskach papieru i samolotach. Zjawisko to znają także motocykliści, choć zazwyczaj nawet o tym nie wiedzą. Gdy z dużą prędkością przejeżdżają obok samochodu ciężarowego, powietrze między nimi a ciężarówką przepływa szybko i powstaje podciśnienie, a kierowca jest ciągnięty w kierunku ciężarówki. Podczas wyprzedzania zaleca się więc ostrożność.

Przekrój kadłuba oryginalnego Airbusa A320 pozwala zajrzeć za obudowę kabiny. Widać tu różne układy mechaniczne i elektryczne instalowane na przykład w celu zapewnienia pasażerom świeżego powietrza, oświetlenia itd.

Oprócz rur klimatyzacyjnych i nawiewników są to przede wszystkim przewody elektryczne – w Airbusie A320 ułożonych jest około 18 km kabli! Doprowadzają one prąd do kabiny i przekazują elektryczne sygnały sterujące lotem z kokpitu. O tym wszystkim i jeszcze więcej można się dowiedzieć, odwiedzając teraz Galerię Łódzką.