W latach 60. ta zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami Łodzi. Zabójstwo 8-latka na Rogach. Jak doszło do morderstwa dziecka w Rogach?

Dziś na Rogach mało kto pamięta o tej sprawie. Przez ten czas powstały tam setki nowych domów. Kiedyś stało ich tam znacznie mniej. W jednym z nich mieszkała rodzina Sławka. Jego rodzice byli robotnikami, żyli skromnie, mieli trochę ziemi, krowę. Ich sąsiadem był mieszający samotnie w pobliżu Władysław D., 58-letni urzędnik.

21 kwietnia 1962 roku przypadała Wielka Sobota. Tego dnia Sławek bawił się w okolicy. Około 18 przyszedł do swojej matki Janiny. Przyniósł jej 20 złotych. Powiedział, że po drodze spotkał sąsiada, który prosił by przynieść mu 2 litry mleka. Matka powiedziała, że mleka nie ma. Kazała Sławkowi odnieść pieniądze... Chłopiec pobiegł do mieszkającego niedaleko sąsiada. Janina znała D. Kiedyś systematycznie sprzedawała mu mleko.