W ŁKS Łódź czas zmian. Fani czekają na nowego trenera

35-latek trafił do ŁKS w grudniu 2019 roku. Rozegrał od tego czasu w barwach łódzkiej drużyny 66 oficjalnych spotkań, 15 w ekstraklasie, 48 w I lidze oraz trzy w Pucharze Polski. Wcześniej grał w Zagłębiu Lubin. Jego największym sukcesem jest mistrzostwo Polski, które zdobył w 2017 roku w barwach warszawskiej Legii. W ekstraklasie rozegrał 179 meczów w któych strzelił 14 goli. - Maciej jest doświadczonym zawodnikiem, który nadal potrafi wnieść na boisku i do szatni drużyny wiele pozytywów - mówi nowy dyrektor sportowy ŁKS Janusz Dziedzic. - Na pewno nie ustrzegł się błędów w ostatnich miesiącach, ale nikt nie powinien kwestionować jego piłkarskiej wartości. Cieszymy się, że nadal będzie reprezentował barwy Łódzkiego Klubu Sportowego.

Są także zmiany w pionie organizacyjnym pierwszoligowca. Nowym specjalistą ds. marketingu i komunikacji został Kamil Haładaj, który przez wiele lat pracował w GKS Bełchatów i akademii piłkarskiej tego klubu. Był tam specjalistą ds. marketingu, ale też koordynował i zarządzał komunikacją w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej. Do jego obowiązków należała także organizacja dnia meczowego oraz wydarzeń, akcji klubowych i uruchomienie sklepu internetowego. Kamil Haładaj był także w przeszłości związany z działem promocji w Miejskim Centrum Sportu w Bełchatowie, ale pracował też w bełchatowskiej redakcji „Dziennika Łódzkiego”. - Zdaję sobie sprawę, gdzie trafiłem i jak duże są oczekiwania fanów Łódzkiego Klubu Sportowego - mówi Kmail Haładaj. - Liczę, że moje doświadczenie, które miałem okazję zdobywać w Bełchatowie, pomoże zespołowi marketingowemu w klubie.

Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej do ŁKS przyszedł Jakub Olkiewicz. Dziennikarz sportowy ma być odpowiedzialny w klubie między za kontakty z kibicami. Rzecznikiem prasowym pozostaje dalej Bartosz Król. Nadal natomiast nie wiemy kto poprowadzi pierwszoligowca. Raczej nie będzie to Kazimierz Moskal, który w piątek stwierdził, że nikt z łódzkiego klubu nie kontaktował się z nim.

Tymczasem Resovia poinformowała, że nowym szkoleniowcem drużyny został Tomasz Grzegorczyk, prowadzący ostatnio drugoligową Olimpię Elbląg. Zastąpił na tym stanowisku łodzianina Dawida Kroczka.