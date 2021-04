W Łodzi jest najwięcej pustych biur w kraju. Przez pandemię koronawirusa. Najmniej pustych biur jest w Szczecinie

W ciągu trzech miesięcy tego roku do użytku oddano pięć inwestycji, których łączna powierzchnia to 46,4 tys. mkw. Powstały w Krakowie i Gdańsku.

W czasie pandemii przybywa jednak pustych biur, a najgorzej pod tym względem wypada Łódź.

- Współczynnik pustostanów oszacowany dla ośmiu głównych rynków regionalnych kształtował się na poziomie 12,9 proc., co daje łącznie 753 tys. mkw. powierzchni biurowej dostępnej do wynajęcia od zaraz - informuje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych. - To poziom wyższy zarówno od tego w poprzednim kwartale – o 0,2 p.proc. jak i od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 3,4 p.proc.. Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Łodzi (16,9 proc.), zaś najniższy w Szczecinie – 7,4 proc.