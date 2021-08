W Łodzi: Polska - Brazylia 2:0 w meczach półfinałowych turnieju LOTOS PZT ITF na kortach MKT Łódź

- Zacząłem pięć lat temu przygodę z Futuresami i cieszę się, że po tylu latach pracy dotarłem do finału "piętnastki". Ciężko mi było wejść w rytm. Rywal miał dobry początek, przede wszystkim taktycznie dobrze mi zagrywał na bekhend. Nie miałem za dużo broni, żeby mu jakkolwiek odpowiedzieć. Ręka mnie bolała, przy stanie 1:4 w II secie wziąłem medicala. Odpocząłem i udało mi się wrócić, wejść w rytm i przycisnąć przeciwnika. Może faktycznie tape pomógł, a może to tylko działo się w głowie – powiedział Wójcik, który siedem tygodni temu pokonał Wilsona Leite podczas zawodów LOTOS PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski we Wrocławiu.

Będący w wyśmienitej formie Wójcik, prawdopodobnie rozgrywa najlepszy turniej w karierze. W czwartek po raz drugi awansował do ćwierćfinału, a sobotnie zwycięstwo z Wilsonem Leite 2:6, 6:4, 6:3 otworzyło mu szansę do pierwszego meczu o tytuł. 24-letni Polak, który aby wejść do drabinki turnieju głównego przeszedł trzystopniowe eliminacje, odniósł w Łodzi szóste zwycięstwo z rzędu.

Przeciwnikiem Wójcika w niedzielnym finale będzie Maciej Rajski. Singlowy mistrz Polski z 2018 roku zagra w meczu o tytuł po trzyletniej przerwie. Doświadczony Polak pokonał w sobotę innego, rozstawionego Brazylijczyka Gilberta Kliera Juniora 6:4, 7:6(4). Dwusetowy, zacięty mecz trwał ponad dwie godziny i obfitował w zmiany rytmu oraz efektowne zagrania.

- Przed startem w Łodzi nie spodziewałem się, że dotrę tu aż do finału, tym bardziej, że nie walczyłem o tytuł w imprezie tej rangi od ponad trzech lat. Dobrze się czułem przed dzisiejszym spotkaniem, ale spodziewałem się trudnej przeprawy po tym, co prezentował przeciwnik w spotkaniu z Danielem Michalskim. Konsekwentnie realizowałem swoje założenia przez całe spotkanie i to przyniosło skutek, choć nie było łatwo, bo Klier świetnie returnował, więc utrzymanie serwisu nie należało do najprostszych zadań. Rywal nie miał cierpliwości do długich wymian i to ja mogę się cieszyć z awansu do finału – skwitował Rajski.