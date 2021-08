W Łodzi powstają zdjęcia do historycznego filmu „Pogrom 1905 roku. Miłość i hańba”

Mająca swój specyficzny charakter ulica Legionów w centrum Łodzi znów zmieniła się w plan filmowy. Z tego powodu od piątku 27 sierpnia jest zamknięta dla komunikacji miejskiej oraz kierowców. Możliwe są jedynie dojazdy do poszczególnych posesji. Utrudnienia to efekt przeobrażania współczesnej ulicy w żydowską z roku 1905.

W sobotę 28 sierpnia na przygotowanym planie zjawią się aktorzy i realizowane będą zdjęcia do filmu „Pogrom 1905. Miłość i hańba” w reżyserii Michała Rogalskiego (absolwent łódzkiej Szkoły Filmowej, twórca takich filmów i seriali, jak „Ostatnia akcja”, „Czas honoru”, „Wojenne dziewczyny”, „Stulecie Winnych”, „Gotowi na wszystko. Exterminator”). Prace na filmowym planie będą trwały do niedzieli, ale ulica pozostanie zamknięta do poniedziałku, ponieważ ekipa będzie musiała zdemontować pokaźną scenografię.

Pogrom 1905. Miłość i hańba to film historyczny, przedstawiający historię Polski i Polaków pod rosyjskimi zaborami. Poznajemy losy dwóch kobiet, które w świetle rewolucyjnych nastrojów i burzliwych wydarzeń pragną zmienić swoje dotychczasowe życie. Film otwiera scena wybuchu bomby podłożonej przez młodego rewolucjonistę. Sytuacja jest tak napięta, iż szef carskiej Ochrany postanawia przekierować uwagę tłumu na inny tor, prowokując w mieście zamieszki na tle obyczajowym... ​W rolach głównych występują Sonia Mietielica („Stulecie Winnych”), Monika Krzywkowska („39 i pół tygodnia”), Piotr Nerlewski („Wojenne dziewczyny”). Autorkami scenariusza na podstawie powieści Wacława Holewińskiego „Pogrom 1905” są Katarzyna Tybinka („Wataha”) i Anna Gabryś. Za zdjęcia odpowiada Maciej Lisiecki („Wojenne dziewczyny”, „Psy 3. W imię zasad”), za scenografię - Joanna Macha („Wenecja”, „Pakt”), a za kostiumy - Wanda Kowalska i Paweł Grabarczyk.