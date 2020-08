W Łodzi powstają zdjęcia do spektaklu Teatru Telewizji poświęconego Józefowi Piłsudskiemu

Spektakl rozpoczyna się w chwili, gdy Józef Piłsudski ma około trzydziestu lat i intensywnie włącza się w życie polityczne kraju. Spotyka Romana Dmowskiego, ale i swoje miłości - Marię oraz Aleksandrę. Sztuka to nie tylko zderzenie dwóch idei budowy państwa polskiego, ale również opowieść o namiętności i zazdrości, równie wielkiej miłości do ojczyzny, jak i do kobiety.

W rolę Józefa Piłsudskiego wciela się popularny aktor związany z Teatrem im. S. Jaracza w Łodzi - Mariusz Ostrowski. W obsadzie znalazło się również znakomite grono aktorów znanych ze sceny Teatru Nowego im. K. Dejmka: Monika Buchowiec, Maria Gudejko, Dariusz Kowalski, Bartosz Turzyński. Autorką kostiumów do przedstawienia jest Zuzanna Markiewicz. Producentem wykonawczym przedsięwzięcia zaś Oddział w Łodzi Telewizji Polskiej.

Zdjęcia do widowiska powstają m.in. w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa, w Pałacu Herbsta, Klubie Spadkobierców. Przy produkcji pracuje kilkadziesiąt osób, w dużej części związanych z Łodzią.