W Łodzi trwa Międzynarodowe Triennale Tkaniny - jedno z najważniejszych na świecie

Inauguracji przedsięwzięcia towarzyszyło ogłoszenie laureatów konkursu triennale. Złoty medal zdobyła Moumita Basak z Indii za pracę Bez tytułu, 2021. Srebrny medal otrzymała Zhanna Petrenko z Ukrainy za Całun niepewności, 2021. A brązowy medal - Katja Felle ze Słowenii, Stop-Szyj-Reset, 2021.

Międzynarodowe jury w składzie: Marta Kowalewska - główna kuratorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Ana Paula Cohen - niezależna kuratorka i pisarka, Brazylia, Ann Coxon - kuratorka sztuki międzynarodowej w londyńskiej galerii Tate Modern, Wielka Brytania, Mizuki Takahashi - kuratorka Centre for Heritage, Arts and Textile, Hongkong i Alex Younger - artystka multidyscyplinarna, laureatka Złotego Medalu 16. MTT oceniało 54 prace wyłonione spośród niemal pół tysiąca nadesłanych zgłoszeń z całego świata.

Jak podkreślają jurorki, prace rozpatrywane były pod kątem formalnym, merytorycznym oraz pod względem odwołania się do hasła przewodniego, którym jest „Stan splątany”. Zwrot ten został zapożyczony z fizyki kwantowej - dotyczy jednak również wielu zjawisk i problemów, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Oznacza sytuację, kiedy dwie cząstki elementarne są połączone tak, że niezależnie od dzielących ich odległości zmiana w jednej natychmiast wywołuje zmianę w drugiej.