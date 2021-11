W Łodzi trwa proces 11 osób, którzy z agencji państwowej mieli wyłudzić około 10 mln zł. Wśród nich jest wójt gminy Daszyna

Przekręty na poczcie w Daszynie

Jako świadek zeznawała 54-letnia Dorota K., która od 16 lat – jak przyznała – pracuje na poczcie w Daszynie. Stąd jej bardzo dobra znajomość z wójtem, którego poufale nazywa Zbyszkiem. Zeznała, że Zbigniew Wojtera niemal codziennie odbierał na poczcie korespondencję. Zapytana przez sędziego Piotra Wzorka, czy w związku z tym dochodziło do łamania przepisów, Dorota K. zaprzeczyła.

W tej sytuacji sędzia odczytał jej zeznania ze śledztwa. I wtedy okazało się, że Zbigniew Wojtera odbierał przesyłki różnych znanych sobie osób – padły cztery nazwiska – i podpisywał się nie swoim, lecz ich nazwiskami. Dorota K. co do tego nie miała żadnych wątpliwości: z jednej strony odbywało się to na jej oczach, a z drugiej dobrze znała charakter pisma oskarżonego.